A Bisceglie “L’aperitivo con lo psicologo” con il dottor Silvio Todisco

La locandina dell’evento

Avere uno psicologo a “portata di mano”: avete mai pensato come possa essere? A cui poter esprimere dubbi e perplessità su vari temi, avere la possibilità di avere un confronto e capire il funzionamento della nostra psiche, sfatando così anche alcuni luoghi comuni riguardo la sua figura?

Venerdì 14 febbraio alle ore 20.30 tutto questo sarà possibile, nell’accogliente cornice del caffè letterario “Prendi Luna Book & More”, sorseggiando una bibita o bevendo un calice di vino. Il dottor Silvio Todisco, psicologo e musicoterapeuta, sarà a disposizione di chi vorrà offrendo l’opportunità di un colloquio informale.

“L’aperitivo con lo psicologo”, questo è il nome del suo format, collaudato dal dottor Todisco. Obiettivo dell’incontro, gratuito e aperto a tutti, è quello di dare la possibilità a chiunque e liberamente di trattare e condividere un tema riguardante la nostra mente come l’ansia, i rapporti interpersonali e tanto altro. Uno scambio di idee con un professionista, una discussione di gruppo che permetterà di confrontarsi in maniera non giudicante generando empatia, apertura verso l’altro e verso l’ascolto di noi stessi.