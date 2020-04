#7aprile2020 e #Health4All, cartelli sui balconi per celebrare la Giornata Mondiale della Salute

Una lettrice di Bisceglie24, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, ha inviato una nota in cui lancia un’iniziativa solidale e di stretta attualità: “In questo 7 aprile 2020, funestato dalla pandemia del coronavirus, non può rimanere sotto silenzio la celebrazione della Giornata Mondiale della Salute, così come previsto dall’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei diritti umani e dall’articolo 32 della Costituzione Italiana: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della comunità’. E’ necessario ribadire l’importanza dell’esistenza di un forte Servizio Sanitario pubblico e solidale, anzi bisogna rilanciare la sua presenza, finanziato attraverso la fiscalità generale, perché possa tutelare tutte le persone: questo periodo di emergenza ne sta dimostrando l’utilità”, scrive la nostra lettrice e cittadina biscegliese.

“Per questi motivi, usando gli hashtag di #7aprile2020 e #Health4All, ho preparato e appeso ai miei balconi i cartelli allegati e invito tutti i biscegliesi che hanno a cuore il sistema di sanità pubblica a fare altrettanto”.