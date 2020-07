“42 gradi, idee che bruciano”, tra gli ospiti Travaglio, Murgia e Mercadini / PROGRAMMA

Marco Travaglio, Michela Murgia, Chiara Tagliaferri, Roberto Mercadini, Enrico Macioci, Erica Mou e Nunzia Antonino saranno alcuni degli ospiti della prima edizione di “42 gradi, idee che bruciano”, rassegna promossa da Vecchie Segherie Mastrototaro e sistemaGaribaldi con il sostegno del progetto regionale inPUGLIA365, in programma dal 31 luglio al 2 agosto a Bisceglie. Il format, nato da un’idea di Carlo Bruni e Maurizio Mastrototaro, con la cura di Mariablu Scaringella e Viviana Peloso, comprenderà di visite guidate, laboratori, presentazioni, reading e spettacoli per offrire “sguardi arditi sul mondo, pensieri liberi da pregiudizi e condizionamenti”, ma anche promuovere un territorio che ha scelto la cultura come motore di sviluppo.

Si comincerà venerdì 31 luglio alle 18.00 con la visita guidata del Borgo Antico a cura di Rosangela Dell’Olio, partendo dal Teatro Garibaldi: una passeggiata fra i vicoli del centro storico di Bisceglie, alla scoperta della Cattedrale, del museo Diocesano, delle porte di mare e del Palazzo Tupputi, ripercorrendo le strade in cui è nato un nostro dolce ispiratore: il Sospiro. Sempre alle ore 18.00, nella chiesa Santa Margherita, grazie alla complicità del FAI, è in programma La Musica è un gioco: laboratorio dedicato all’infanzia condotto da Giuliano Di Cesare, per inventare strumenti musicali utilizzando materiali di recupero, per un’ecologia della mente, del cuore e del mondo. Alle ore 19.00, in omaggio al Festival della Disperazione di Andria, 42gradi ospita nelle Vecchie Segherie Mastrototaro, Roberto Mercadini con il suo ultimo libro “Bomba Atomica”. Alle ore 21.30, finale di serata sulla scalinata con Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, che presenteranno “Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe”.

Sabato 1 agosto il programma prenderà il via alle ore 18.00 nelle Vecchie Segherie con il laboratorio d’arte culinaria La fabbrica del sapore a cura di Antonio Amenduni, un viaggio materico nella nostra cucina e in particolare in quel mondo che chiamiamo “pasta”. Alle ore 19.00 nel Porto Vecchio in programma la visita al Museo a cielo aperto guidata da Federica Soldani e, contemporaneamente, nelle Vecchie Segherie Mastrototaro, Enrico Macioci presenterà “Tommaso e l’algebra del destino”, appuntamento con una storia di straordinaria intensità. Alle ore 21.30 di sabato sarà ancorala la scalinata il palcoscenico che ospiterà Marco Travaglio con “Ball Fiction”, spettacolo di impegno civile, in cui il direttore del Fatto Quotidiano racconterà con ironia le più moderne tecniche di manipolazione dell’informazione mainstream, sempre più omologata e appiattita.

Domenica 2 agosto il festival si sposterà poi nell’agro di Bisceglie: alle ore 18.00 ci si muoverà verso il Casale di Pacciano, tra una gita in bici e un itinerario turistico a cura di Biciliae/Notte di poesia al Dolmen. Proprio nel Casale, alle ore 19.30, Erica Mou presenterà il suo esordio letterario “Nel Mare c’è la sete”: un romanzo che associa un tono leggero ad una sconcertante franchezza con cui l’autrice demolisce la retorica zuccherosa delle relazioni d’amore. Alle ore 20.30 il programma prevede una pausa ristoro con i prodotti Mastrototaro Food e alle 21.30 Nunzia Antonino sarà protagonista del reading “Il seme del Melograno”. Alle ore 23.00 il finale di 42 gradi è affidato a Stelleppettole, grazie alla guida dell’astrofilo Giuseppe Troilo, alle pettole di Antonio Amendunil e alla complicità sonora di Joe Fish.

La realizzazione del festiva è stata resa possibile grazie anche di un’ampia rete di soggetti privati: Italiana Assicurazioni, Confcommercio locale, Sefa srl, Supermercati doc e famila, gli Assessorati municipali alla Cultura e al Turismo, Universo Salute, Apulia Food Academy, Associazione Astrofili Physis, Biciliae, Presidio del Libro/Circolo dei Lettori, MACBoat, Info Point Bisceglie, Piani Paralleli, ProLoco, Notte di poesia al Dolmen, Un Panda sulla luna, e infine dell’associazione ViviBisceglie.

Tutti gli eventi sono a titolo gratuito fatta eccezione per lo spettacolo di Marco Travaglio (posto unico 15,00€). Per tutti gli appuntamenti è consigliabile la prenotazione. Gli ospiti dovranno attenersi alle vigenti norme sottoscrivendo l’apposita autocertificazione fornita all’atto della prenotazione o all’ingresso. Informazioni, prenotazioni e prevendita presso le Vecchie Segherie Mastrototaro