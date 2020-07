Emergenza Covid, Mennea: “Da oggi possibile chiedere contributi canoni ex case popolari”

“A partire da oggi, e fino al 4 settembre, sarà possibile presentare le richieste di contributo economico per i canoni e i servizi di edilizia residenziale pubblica, così come previsto dal Fondo straordinario emergenza Covid-19 della Regione Puglia. Si tratta di un contributo economico importante per tutte le persone che più si sono trovate in difficoltà a causa dell’emergenza Covid e ora stentano a poter accedere ai servizi essenziali”. Così il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, commentando la pubblicazione dell’avviso sul sito Arca Puglia (http://www.arcapugliacentrale.gov.it/2020/07/28/28-07-2020-avviso-fondo-straordinario-emergenza-covid-19-per-canoni-e-servizi-e-r-p/ ).

“Questa è la dimostrazione evidente di una politica a favore dei deboli e di chi ha risentito più di tutti dell’emergenza Covid”, sottolinea Mennea. “Si tratta di un’iniziativa concordata dal Governo regionale con l’amministratore Arca Puglia. Ora, mi auguro aderiscano tutte le Arca provinciali, in modo da poter offrire un contributo determinante a chi ne ha bisogno”.